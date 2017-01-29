Министр образования Васильева рассказала о новом разделе ГИА

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила в интервью телеканалу НТВ, что в 2017 году в Государственной итоговой аттестации, которые сдают ученики девятых классов, появится новая часть.

Васильева рассказала: «В этом году в 9 классе мы вводим раздел – устная речь. Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна. Сейчас выбрано несколько пилотных регионов, и далее мы будем это вводить везде» (цитата по ТАСС).

По мнению министра, введение новой части ГИА поспособствует «умению говорить, выражать свои мысли и красиво разговаривать на родном языке».

Глава Минобрнауки также отметила, что к концу года в ведомстве рассчитывают завершить работу по формированию единого образовательного пространства страны: «Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов, разработать программы. То есть, мы говорим о едином образовательном пространстве для страны».