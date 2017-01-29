Мемория. Владимир Вяткин
29 января 1951 года родился Владимир Вяткин, фотограф, шестикратный лауреат конкурса World Press Photo.
Личное дело
Владимир Юрьевич Вяткин (66 лет) родился в Москве. В детстве занимался музыкой и живописью, что, по его словам, оказало большое влияние на его работу в дальнейшем. В 1968 году после окончания школы-интерната поступил работать в агентство печати «Новости» (АПН) в качестве фотолаборанта, затем — ученика художника. В 1971—1973 годах служил в армии. После окончания воинской службы вернулся в АПН, где и работает по настоящее время в качестве специального фотокорреспондента дирекции фотоинформации РАМИ РИА Новости.
С 1979 года член Союза журналистов СССР. В 1981 году закончил вечернее отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1985 году международная организация журналистов (IOJ) присвоила ему статус «Международный мастер фотожурналистики».
С 2004 года Владимир Вяткин является академиком Международной гильдии фотографов средств массовой информации.
Чем знаменит
Владимир Вяткин — всемирно известный мастер фотожурналистики, шестикратный лауреат международного фотоконкурса World Press Photo. Трижды избирался в члены жюри этого конкурса. Имеет свыше 200 наград и призов международных фотовыставок и конкурсов, таких как Mother Jones Photo Contest (International Fund of Documentary Photography, США), SSF World Sport Photo Contest (Япония), Humanity Photo Award и Great Wall, многократный обладатель гран-при конкурса «Серебряная камера» в 2003-2013 годах (Москва).
Авторские выставки Вяткина проходили в 20 странах мира. Он по праву считается самым творческим фоторепортером. Его работы, в основном, посвящены общественно-социальным темам, искусству, спорту. Многократно участвовал в специальных проектах для журнала National Geographic. Снимал фоторепортажи во многих горячих точках планеты: в Никарагуа, Афганистане, Чечне.
Владимир Вяткин открыл новый жанр — неопикториальная фотография, в которой нужный эффект достигается не за счет технологической обработки снимка в графическом редакторе, а за счет использования специальных стилистических приемов во время съемки.
«То, чем я занимаюсь сегодня, я называю неопикториализмом. Приставка «нео-» означает новые технологические приемы, связанные с современными технологиями — и оптическими, и стилистическими. Возрождение пикториальной фотографии (от англ. pictorial — живописный, прим ред.), но в иных временных рамках. Основа моего творчества — это классическое искусство — реализм. Но я очень люблю импрессионистов. У них есть внутренняя свобода — то, чего не имеют прочие направления», — говорит Вяткин.
О чем надо знать
Владимир Вяткин — не только фотожурналист с мировым именем, но и талантливейший учитель. С 1983 года он преподает фотожурналистику на факультете журналистики МГУ, а также руководит творческой мастерской в культурном проекте РУСС ПРЕСС ФОТО.
По словам Вяткина, он учит своих слушателей не умению фотографировать: «Этому научить невозможно. Я учу умению думать образами, символами, знаками. И учу — выживать с фотоаппаратом на войне, в психбольнице, в тюрьме, в собственной семье. В семье выжить с фотоаппаратом намного сложнее, чем без него».
После более 30 лет преподавания количество его учеников измеряется тысячами. Среди них — такие известные фотографы, как фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Василий Шапошников, фотокорреспондент газет «Известия», «Собеседник» Александр Тягны-Рядно, фотокорреспондент Фотохроники ТАСС Вячеслав Прокофьев, театральный фотограф Алексей Кошелев и личный фотограф российского премьер-министра Дмитрия Медведева Дмитрий Астахов.
Мастер-классы Владимира Вяткина проходили во многих странах мира: Югославии, Словении, Чехии, Венгрии, Болгарии, Китае, Монголии, Никарагуа, Сирии, Германии, Замбии, Франции и США.
Прямая речь
«Фотография — это искусство сомнения. Я смеюсь над теми, у кого нет ни доли сомнения в том, что они делают. И музыка, и литература, и кино, и живопись — это искусство сомнения. Я в себе сомневаюсь больше, чем может быть все здесь собравшиеся вместе взятые. Я ищу себя», — Владимир Вяткин, интервью.
«Я даже не умею включать компьютер. Все то, что делают в фотошопе, я делаю без фотошопа — своими навыками живописными, навыками музыканта», — Владимир Вяткин.
«Когда в современную мировую фотожурналистику придут умные, образованные социальные психологи, философы, бывшие художники, музыканты — то, чем я занимался, — писатели, актеры, тогда положение вещей изменится… И эти люди есть, но, к сожалению, Бог им дал одно, но не дал умения видеть. Те, кто умеют видеть, они не умеют думать. Конечно, в любом профессиональном содружестве есть исключения. Есть те, кто умеют и думать, и снимать. Но я должен признать, что, к сожалению, в своей массе фотографы — не самые умные, не самые образованные, не самые культурные люди», — Владимир Вяткин.
«Фотография – это документ, это фотофакт. И рано или поздно все, снятое моими коллегами, – Стениным и другими фотографами – будет основными документами и показаниями на каком-то высшем суде, когда будут судить тех, кто посылал людей на эту войну, кто убивал безвинных. Этих документов боятся. Их будут уничтожать. Поэтому идет и будет идти охота за фотожурналистами, за тележурналистами», — Владимир Вяткин. Интервью РИА Новости.
5 фактов о Владимире Вяткине
- Владимир Вяткин снимает исключительно сериями. При этом снимать каждую серию может очень долго — и год, и двадцать лет. Например, серию «Девушки, рыбы и птицы» в импрессионистском стиле он снимал 24 года.
- На протяжении сорока лет Владимир Вяткин ежегодно является участником конкурса World Press Photo. Исключение составили три года, когда он был членом жюри этого конкурса.
- Владимир Вяткин побывал на одиннадцати войнах: в Никарагуа, Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне и в других горячих точках. В одной только Чечне он был 28 раз.
- Когда в Никарагуа Владимир Вяткин вместе с собкором АПН Александром Маховым поехали брать интервью у лидера контрас, они представились журналистами из Греции и на всякий случай договорились разговаривать между собой только матом. Интервью в итоге взяли и даже остались живы.
- Среди наград Владимира Вяткина есть экзотическая и теперь уже неповторимая награда — в 2003 году он получил «Золотой приз» Саддама Хусейна (Ирак).
Материалы о Владимире Вяткине
Владимир Вяткин – я знаю секрет, как победить в World Press Photo. Интервью в Photographer.ru
Владимир Вяткин: Иногда фотоаппарат имеет большую убойную силу, чем автомат. Интервью РИА Новости Украина.