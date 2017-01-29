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29 января 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Владимир Вяткин

Владимир Юрьевич Вяткин
Владимир Юрьевич Вяткин

29 января 1951 года родился Владимир Вяткин, фотограф, шестикратный лауреат конкурса World Press Photo.

Личное дело 

Владимир Юрьевич Вяткин (66 лет) родился в Москве. В детстве занимался музыкой и живописью, что, по его словам, оказало большое влияние на его работу в дальнейшем. В 1968 году после окончания школы-интерната поступил работать в агентство печати «Новости» (АПН) в качестве фотолаборанта, затем — ученика художника. В 1971—1973 годах служил в армии. После окончания воинской службы вернулся в АПН, где и работает по настоящее время в качестве специального фотокорреспондента дирекции фотоинформации РАМИ РИА Новости.

С 1979 года член Союза журналистов СССР. В 1981 году закончил вечернее отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1985 году международная организация журналистов (IOJ) присвоила ему статус «Международный мастер фотожурналистики».

С 2004 года Владимир Вяткин является академиком Международной гильдии фотографов средств массовой информации.

Чем знаменит

Владимир Вяткин — всемирно известный мастер фотожурналистики, шестикратный лауреат международного фотоконкурса World Press Photo. Трижды избирался в члены жюри этого конкурса. Имеет свыше 200 наград и призов международных фотовыставок и конкурсов, таких как Mother Jones Photo Contest (International Fund of Documentary Photography, США), SSF World Sport Photo Contest (Япония), Humanity Photo Award и Great Wall, многократный обладатель гран-при конкурса «Серебряная камера» в 2003-2013 годах (Москва).

Авторские выставки Вяткина проходили в 20 странах мира. Он по праву считается самым творческим фоторепортером. Его работы, в основном, посвящены общественно-социальным темам, искусству, спорту. Многократно участвовал в специальных проектах для журнала National Geographic. Снимал фоторепортажи во многих горячих точках планеты: в Никарагуа, Афганистане, Чечне.

Владимир Вяткин открыл новый жанр — неопикториальная фотография, в которой нужный эффект достигается не за счет технологической обработки снимка в графическом редакторе, а за счет использования специальных стилистических приемов во время съемки.

«То, чем я занимаюсь сегодня, я называю неопикториализмом. Приставка «нео-» означает новые технологические приемы, связанные с современными технологиями — и оптическими, и стилистическими. Возрождение пикториальной фотографии (от англ. pictorial — живописный, прим ред.), но в иных временных рамках. Основа моего творчества — это классическое искусство — реализм. Но я очень люблю импрессионистов. У них есть внутренняя свобода — то, чего не имеют прочие направления», — говорит Вяткин.

 
           Владимир Вяткин

О чем надо знать

Владимир Вяткин — не только фотожурналист с мировым именем, но и талантливейший учитель. С 1983 года он преподает фотожурналистику на факультете журналистики МГУ, а также руководит творческой мастерской в культурном проекте РУСС ПРЕСС ФОТО.

По словам Вяткина, он учит своих слушателей не умению фотографировать: «Этому научить невозможно. Я учу умению думать образами, символами, знаками. И учу — выживать с фотоаппаратом на войне, в психбольнице, в тюрьме, в собственной семье. В семье выжить с фотоаппаратом намного сложнее, чем без него».

После более 30 лет преподавания количество его учеников измеряется тысячами. Среди них — такие известные фотографы, как фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Василий Шапошников, фотокорреспондент газет «Известия», «Собеседник» Александр Тягны-Рядно, фотокорреспондент Фотохроники ТАСС Вячеслав Прокофьев, театральный фотограф Алексей Кошелев и личный фотограф российского премьер-министра Дмитрия Медведева Дмитрий Астахов.

Мастер-классы Владимира Вяткина проходили во многих странах мира: Югославии, Словении, Чехии, Венгрии, Болгарии, Китае, Монголии, Никарагуа, Сирии, Германии, Замбии, Франции и США.

Прямая речь

«Фотография — это искусство сомнения. Я смеюсь над теми, у кого нет ни доли сомнения в том, что они делают. И музыка, и литература, и кино, и живопись — это искусство сомнения. Я в себе сомневаюсь больше, чем может быть все здесь собравшиеся вместе взятые. Я ищу себя», — Владимир Вяткин, интервью.

«Я даже не умею включать компьютер. Все то, что делают в фотошопе, я делаю без фотошопа — своими навыками живописными, навыками музыканта», — Владимир Вяткин.

«Когда в современную мировую фотожурналистику придут умные, образованные социальные психологи, философы, бывшие художники, музыканты — то, чем я занимался, — писатели, актеры, тогда положение вещей изменится… И эти люди есть, но, к сожалению, Бог им дал одно, но не дал умения видеть. Те, кто умеют видеть, они не умеют думать. Конечно, в любом профессиональном содружестве есть исключения. Есть те, кто умеют и думать, и снимать. Но я должен признать, что, к сожалению, в своей массе фотографы — не самые умные, не самые образованные, не самые культурные люди», — Владимир Вяткин.

«Фотография – это документ, это фотофакт. И рано или поздно все, снятое моими коллегами, – Стениным и другими фотографами – будет основными документами и показаниями на каком-то высшем суде, когда будут судить тех, кто посылал людей на эту войну, кто убивал безвинных. Этих документов боятся. Их будут уничтожать. Поэтому идет и будет идти охота за фотожурналистами, за тележурналистами», — Владимир Вяткин. Интервью РИА Новости.

5 фактов о Владимире Вяткине 

  • Владимир Вяткин снимает исключительно сериями. При этом снимать каждую серию может очень долго — и год, и двадцать лет. Например, серию «Девушки, рыбы и птицы» в импрессионистском стиле он снимал 24 года.
  • На протяжении сорока лет Владимир Вяткин ежегодно является участником конкурса World Press Photo. Исключение составили три года, когда он был членом жюри этого конкурса.
  • Владимир Вяткин побывал на одиннадцати войнах: в Никарагуа, Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне и в других горячих точках. В одной только Чечне он был 28 раз.
  • Когда в Никарагуа Владимир Вяткин вместе с собкором АПН Александром Маховым поехали брать интервью у лидера контрас, они представились журналистами из Греции и на всякий случай договорились разговаривать между собой только матом. Интервью в итоге взяли и даже остались живы.
  • Среди наград Владимира Вяткина есть экзотическая и теперь уже неповторимая награда — в 2003 году он получил «Золотой приз» Саддама Хусейна (Ирак).

Материалы о Владимире Вяткине

Владимир Вяткин – я знаю секрет, как победить в World Press Photo. Интервью в Photographer.ru

Владимир Вяткин: Иногда фотоаппарат имеет большую убойную силу, чем автомат. Интервью РИА Новости Украина.

Статья о Владимире Вяткине в Википедии

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Мемория. Владимир Вяткин
Владимир Юрьевич Вяткин
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