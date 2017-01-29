ВС Латвии заметили российский военный корабль у своих границ

В Национальных вооруженных силах Латвии заявили, что вблизи морской границы государства был замечен российский военный корабль.

Согласно сообщению в твиттере ВС Латвии, корабль класса «Бира» был замечен в десяти морских милях от территориальных вод прибалтийского государства, в латвийской эксклюзивной экономической зоне.

LV ekskl. ekonom. zonā 10 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 28.01. identificēja Krievijas BS Bira klases kuģis — NBS (@Latvijas_armija) 28 января 2017 г.

По данным портала Vesti.lv, 25 января самолеты сил НАТО заметили над Балтийским океаном российские истребители Су-24 и Ан-26.

В 2016 году российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз, утверждается на сайте.