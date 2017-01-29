Адвокат Януковича назвал условия его возвращения на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов вернуться на родину при соблюдении действующими украинскими властями двух условий. Об этом рассказал в интервью телеканалу «112 Украина» адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Сердюк отметил: «Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле».

До завершения расследования и предоставления гарантий безопасности Янукович будет участвовать в процессе исключительно дистанционно, подчеркнул Сердюк.

Между тем, украинский суд санкционировал задержание Януковича в рамках расследования дела о давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата.