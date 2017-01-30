Кабмин отказался снять запрет на въезд в Россию зараженных ВИЧ

Министерство здравоохранения РФ передало в правительство проект плана по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 2020 года. При этом пункт об отмене ограничений на въезд, выезд и проживание в России иностранных граждан исключен из документа по настоянию представителей других министерств, сообщает РБК со ссылкой на копию проекта.

Вопрос об отмене ограничения на въезд и проживание, а также усыновление детей и службу в Вооруженных силах был ранее поднят Минздравом – в ведомстве указывают на дискриминационный характер данных запретов.

Однако в Минэкономразвития считают, что снятие ограничений может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения». Запреты не только не следует отменить, считает замглавы ведомства Олег Фомичев, но и повысить эффективность проверки въезжающих в Россию иностранцев.

В МВД лишь напомнили, что просили Минздрав отказаться от идеи снятия запретов еще летом 2016 года.

По действующему законодательству въехать в Россию могут лишь те иностранцы с подтвержденным ВИЧ-статусом, чьи супруги, дети и родители являются российскими гражданами или постоянно находятся на территории России. И даже это исключение было сделано лишь после решения Конституционного суда.