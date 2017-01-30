Шесть Ту-22М3 нанесли новый авиаудар по объектам террористов в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли новый удар по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Бомбардировщики поднялись в небо в понедельник, 30 января, с аэродрома в России и совершили перелет в Сирию через территории Ирака и Ирана.

«В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей. Дальние бомбардировщики во время операции прикрывали в воздухе истребители Су-30СМ и Су-35С, которые принадлежат российской авиагруппе в Сирии.

Ранее, 23 января, шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российских ВКС также нанесли удары по объектам «Исламское государство» в Дейр-эз-Зоре. О другом ударе шести бомбардировщиков Ту-22М3 по ИГ в этой провинции российские военные сообщали 21 января.