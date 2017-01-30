СМИ рассказали историю предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая»

Информационно-аналитическое агентство «Росбалт» опубликовало материал о предполагаемом основателе сайта «Шалтай-Болтай» Владимире Аникееве (Льюисе), который, по данным агентства, был задержан ФСБ осенью 2016 года.

Источники агентства, «хорошо информированные о „подвигах“» Владимира Аникеева, утверждают, что он создал целую международную сеть по добыче информации на интересующих его публичных персон.

Согласно публикации «Росбалта», Аникеев родился в Махачкале. В 1990-е годы жил в Санкт-Петербурге и работал журналистом, проявляя, по словам одного из источников, способность «добывать нужную для статей информацию». В начале 2000-х он познакомился с «питерскими пиарщиками» и начал промышлять продажей компромата и вымогательством за его нераспространение. Данные Аникеев добывал с помощью хакеров, которые взламывали нужные электронные почтовые ящики.

Позже Аникеев стал появляться «на тусовках» политтехнолога и основателя «Фонда эффективной политики» Глеба Павловского, который до 2011-го являлся советником главы администрации президента РФ. Вскоре, по словам источника, он «стал вхож в администрацию президента», где стал известен как журналист и специалист по «черному пиару».

В Москве Аникеев начал использовать специальное оборудование для получения несанкционированного доступа к устройствам WI-FI сети и мобильной связи. С этим оборудованием он и его «агенты» перехватывали разговоры чиновников в популярных в их кругу ресторанах и кафе. Полученную таким образом информацию он переправлял своим соратникам в Эстонию, Таиланд и на Украину. Часть информацию он получал лично от знакомых из администрации президента.

Как утверждают источники агентства, Аникеев решил выкладывать часть компромата на основанном им сайте «Шалтай-Болтай» в связи с тем, что объем информации становился все больше, и продажа их «через личные связи» была «делом опасным». Между тем, именно получение прибыли от продажи было основной целью добывания компромата.

В дальнейшем, утверждает «Росбалт», на след Аникеева вышли сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ. Источники агентства отмечают, что это стало возможным из-за того, что Аникеев «в силу своего характера не мог работать с одной какой-то влиятельной группой». В 2016 году Аникеев и его соратники стали «двойными агентами» и начали публиковать материалы по указанию ФСБ.

Осенью того же года, как ранее сообщал «Росбалт», Аникеев прибыл в Россию из Украины, где проживал в последнее время, и был арестован сотрудниками ФСБ якобы в связи с публикацией переписки Владислава Суркова. Ему были предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). По данным агентства, позже были арестованы сотрудники ФСБ, которые, как предполагается, работали с группой Аникеева. Некоторые участники «Шалтая-Болтая», в настоящее время проживающие в Прибалтике и в Таиланде, объявлены в розыск.