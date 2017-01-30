В Польше создали базу данных надзирателей Освенцима

Институт национальной памяти Польши создал базу данных надзирателей немецкого концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Об этом сообщает Польское Радио.

В базу данных были внесены 9686 человек, работавших в концлагере с момента его основания до ликвидации. О каждой персоналии собрана вся доступная информация, включая дату и место рождения, служебный номер и срок службы, а, в некоторых случаях, фотографии.

Кроме того, в карточках тех надзирателей, которых судили после войны, представлены документы судебного дела. При этом, как отмечают в Институте национальной памяти, из сотрудников «отряда охраны» (SS), служивших в Освенциме, лишь 12% были осуждены. Исследователи считают, что несколько десятков бывших надзирателей до сих пор живы.

В Институте национальной памяти пообещали, что база данных надзирателей Освенцима в будущем станет доступна в интернете.