Украинская биатлонистка объяснила инцидент с российским гимном на Евро-2017

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина в интервью украинскому изданию «Обозреватель» назвала недоразумением уход украинской команды с пьедестала почета во время исполнения гимна России.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй. Сборная России выиграла здесь смешанную эстафету. Украинская команда заняла третье место. Во время церемонии награждения украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джима, Александра Жирного и Руслана Ткаленко ушла с пьедестала почета в тот момент, когда зазвучал российский гимн.

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!» — сказала Меркушина в интервью изданию.

Надо отметить, что сразу после ухода украинских спортсменов их примеру последовала и сборная России. Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и Александр Логинов также ушли с пьедестала, а за ними проследовали и серебряные призеры гонки — норвежцы Каролине Эрдал Марион, Реннинг Хубер, Эрленд Бьонтегорд и Фредрик Ессбакк.