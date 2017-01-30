В Славянске во время проукраинского шествия прогремел взрыв

В Славянске Донецкой области во время факельного шествия, приуроченного к годовщине боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году, прогремел взрыв, сообщается на сайте регионального управления Национальной полиции Украины.

В сообщении говорится: «Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет».

Пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна расположенного рядом медицинского учреждения.