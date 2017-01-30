В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро

Московская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц приняла решение присвоить одной из площадей столицы имя покойного лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц – недалеко от площади Альенде, названной в честь президента Чили и друга Кастро.

Стоит отметить, что на самой Кубе принят закон, ограничивающий использование имени Фиделя Кастро – в его честь запрещено называть учреждения, площади, парки, улицы Кубы. Закон отражает последнюю волю кубинского лидера, который был против развития культа личности после его смерти.