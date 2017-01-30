В ходе спецоперации в Чечне убиты двое полицейских

В ходе проведения спецоперации в чеченском городе Шали погибли два сотрудника правоохранительных органов, ранены двое местных жителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кадыров поясняет: «Я после полуночи вернулся из города Шали, где проводилась спецоперация против особо опасных террористов. В центре города сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту. В ответ на предложение предъявить документы, они открыли огонь и бросили гранату».

Сотрудник ОМВД по Шалинскому району сержант полиции Али Муслимханов и сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев скончались от полученных ранений.

Ответным огнем были уничтожены трое боевиков. Двое из них находились в федеральном розыске, третий – в оперативном розыске.

По словам Кадырова, уничтоженные боевики входили в группировку, которой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов. Он в течение трех лет состоит в рядах террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и по интернету вербует молодежь, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства, отметил глава Чечни.