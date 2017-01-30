В Белом доме анонсировали указ Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату

Глава Агентства по охране окружающей среды США в администрации Дональда Трампа Майрон Эбелл заявил, что новый президент США планирует подписать указ о выходе страны из Парижского международного соглашения по сохранению климата, сообщает Reuters.

При этом Эбелл не смог назвать точное время подписания такого указа. Президент «может это сделать завтра в общем пакете указов или в составе другого более крупного пакета документов», заявил глава агентства.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что экологическая политика грозит проблемам экономике США. Более того, Трамп неоднократно называл аферой и выдумкой теорию о глобальных климатических проблемах, которую якобы создали китайцы, чтобы разрушить американскую промышленность.

По утверждению СМИ, расхождение Дональда Трампа во взглядах на глобальную климатическую проблемы с принцем Уэльским Чарльзом ставит под угрозу визит нового американского лидера в Великобританию.