Суд отказал Apple в споре с российской таможней из-за «умных часов»

Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить требования «Эппл Рус» (российское подразделение Apple) к Шереметьевской таможне, сообщает ТАСС.

Заявитель просил признать незаконным решение таможни, сотрудники которой классифицировали устройство iWatch как часы. Соответственно, ставка импортной пошлины, по мнению таможенников, при ввозе iWatch в Россию должна составлять 10%.

Российское подразделение Apple пыталось доказать, что гаджет является средством для передачи данных – этот типа устройств не облагается импортной пошлиной при ввозе в Россию. iWatch нельзя считать часами, поскольку гаджет не может отсчитывать время без синхронизации со смартфоном. В качестве подкрепляющего довода заявитель ссылался на проект решения Европейской экономической комиссии: «В этом проекте решения сделаны выводы о том, какими функциональными качествами должно обладать это устройство, чтобы подпадать в товарную позицию 8517 (электронные устройства), и наше устройство полностью соответствует тому описанию, которое дано в проекте решения комиссии».

Однако суд не согласился с доводами заявителя, поскольку данный документ не принят и, соответственно, не имеет официального статуса.