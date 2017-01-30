В ДНР заявили о гибели пяти человек при обстрелах

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что жертвами обстрелов в последние дни стали пять человек, передает Донецкое агентство новостей.

«Всего за сутки от обстрелов карателей погибло два мирных жителя и трое получили ранения», – заявил Басурин. Кроме того, убиты трое военнослужащих ДНР, четверо получили ранения.

Ранее представители ВСУ и ДНР обменялись обвинениями в обстрелах. В Минобороны Украины утверждают, что под огнем сепаратистов погибли трое военнослужащих.