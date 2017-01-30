В Совфеде предложили Литве вернуть России Виленский край

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров ответил на заявление депутата литовского сейма о том, что у России следует забрать Калининградскую область в ответ на «аннексию» Крыма, сообщает РИА Новости.

Джабаров отметил: «Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти. Слабо вернуть России Вильнюсский край?». Сенатор при этом выразил мнение, что инициатива литовского депутата Линаса Бальсиса – не более чем попытка «обратить на себя внимание».

Отметим, Виленский край, расположенный на востоке и юго-востоке Литвы и включающий в себя столицу государства Вильнюс, до 1917 года входил в состав Российской империи. В 1920 году РСФСР и Литва подписали договор о признании суверенитета Литвы в том числе в границах части Виленской губернии. Еще часть региона отошла Литве по «Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» от 10 октября 1939 года.