В рядах свердловских коммунистов наметился очередной раскол

Еще недавно местное отделение было достаточно сильным, но после ухода нескольких харизматичных представителей вроде Евгения Касимова и Нафика Фамиева КПРФ в регионе начала сдавать позиции. В «обмельчании» – в прямом и переносном смысле – обвиняли Александра Ивачева, нынешнего персека обкома партии в области, сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

Молодой человек быстро пробил себе дорогу, заручился поддержкой самого Зюганова и стал контролировать деятельность партии в регионе, что не пришлось по нраву старшим товарищам. В итоге сейчас КПРФ в области состоит, в основном, из вчерашних комсомольцев. Что, возможно, хорошо. Но опыта политической борьбы у отделения, в общем, нет.

И это не устраивает оставшихся «старичков», которые выискивают компромат на Ивачева и ко – с целью отправить его в Москву, разоблачить и низвергнуть нынешнего секретаря партии.

Но и сам Ивачев не промах. Он тоже набирает «фактуру» на своих возможных конкурентов. Наблюдатели даже опасаются, что в результате внутрипартийных разборок отделение КПРФ в Свердловской области придется создавать с ноля.