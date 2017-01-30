«Ё-мобиль» Жириновского вышел из строя

Электромобиль «Ё-мобиль», подаренный лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому бизнесменом Михаилом Прохоровым, вышел из строя, сообщает «Интерфакс».

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — заявил Жириновский во время общения с молодежью в Госдуме. Когда именно произошла поломка, он не уточнил.

Михаил Прохоров подарил «Ё-мобиль» лидеру ЛДПР в декабре 2014 года, как и обещал это во время президентской кампании 2012 года. При этом Владимир Жириновский получил «Ё-мобиль» через восемь месяцев после того, как проект по производству электромобиля был официально свернут на неопределенный срок.

Во время вручения Прохоров заявил, что эксплуатировать «Ё-мобиль» зимой удобнее, чем другие машины: автомобиль обогревает салон жидким топливом, экономя заряд аккумулятора.