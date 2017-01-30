ЕСПЧ обязал Россию выплатить обвиняемым в убийстве Немцова 13 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова Анзора и Шадида Губашевых, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката заявителей Мусу Хадисова.

Хадисов уточнил, что жалоба касалась условий содержания подсудимых, включая задержки с доставкой в суд, применение наручников, нарушение режима питания. Кроме того, в жалобе указывалось на нарушение сроков рассмотрения апелляционных жалоб.

ЕСПЧ постановил удовлетворить жалобу Губашевых и взыскать в их пользу компенсацию в размере 6,5 тысяч евро каждому – итого 13 тысяч евро.

Отметим, в России решения ЕСПЧ не подлежат обязательному исполнению, поскольку в декабре 2015 года был принят закон о приоритете Конституции РФ над международным законодательством.