Опрошенные россияне признались в своих страхах

Главными страхами россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, оказались международные конфликты и рост цен, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

«Индекс страхов» в отношении международных конфликтов составил 14 пунктов (максимум – 100), при этом в январе 2016 года показатель составлял 23.

Подорожание товаров и услуг, а также обесценивания сбережений вызывает страх на уровне 10, при этом в начале 2016 года показатель составлял 19.

Кроме того, респонденты назвали в качестве главных страхов рост преступности, внутренние беспорядки и конфликты, проблемы со здоровьем, снижение доходов, потерю работы, семейные конфликты и проблемы.

Как отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, декабрь стал одним из самых спокойных месяцев 2016 года благодаря стабильности на валютном рынке и многочисленным заявлениям руководства страны о том, что Россия стремится к миру.