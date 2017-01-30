В Грузии допустили отмену визового режима с Россией‍

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе рассказал «Известиям», что отмена визового режима с Россией стала бы «шагом в правильном направлении».

Однако Абашидзе уточнил, что в данном вопросе главную роль играет Россия: «Дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона, это ее прерогатива, и мы не можем навязывать какие-то решения. Что касается грузинской стороны, мы еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России, и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года. Такой комфортный визовый режим был введен для граждан многих стран, и это, помимо других факторов, дало позитивные результаты: в прошлом году Грузию посетило рекордное число туристов, из них около 1 млн — из России».

В начале февраля Абашидзе встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, однако в ходе этой встречи стороны обсудят другие темы – торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы». Грузинский дипломат уточнил: «Более сложные вопросы двусторонних отношений, касающиеся в основном конфликтных регионов — Абхазии и цхинвальского региона, рассматриваются в формате женевских международных дискуссий».

Карасин, в свою очередь, позитивно оценил готовность грузинской стороны к обсуждению вопроса восстановления дипотношений: «Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси».