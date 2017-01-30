Российских хакеров обвинили в атаке на МИД Польши

Российские хакеры пытались взломать систему Министерства иностранных дел Польши, пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-службу дипведомства страны.

Попытка взлома якобы произошла в декабре 2016 года. Тогда несколько сотрудников польского МИД получили электронные письма на тему заявления генсека НАТО по итогам заседания совета Россия — НАТО. К письмам было прикреплено вложение, при открытии которого на компьютеры устанавливались троянские программы, позволяющие хакерам получать доступ к данным.

В пресс-службе дипведомства отметили, что ситуацию усложняет тот факт, что атака была проведена с использованием сервера Министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки.

В свою очередь, представитель компании Prevenity, занимающейся обеспечением кибербезопасности польских госучреждений, пояснил в интервью газете, что хакеры использовали недавно обнаруженную уязвимость в программе Adobe Flash Player.

Как отмечает издание, ни МИД Польши, ни представители Preventy «не сомневаются, что за атакой стоит группа APT28», которую связывают с Россией.