Чиновник из мэрии Москвы заплатил «Шалтай-Болтаю» 10 млн долларов за свою переписку

Высокопоставленный чиновник из мэрии Москвы, имя которого не называют, заплатил 10 млн долларов хакерам из группировки «Шалтай-Болтай» в качестве выкупа за собственную переписку, сообщает Life со ссылкой на источники.

По данным собеседников канала, речь идет о чиновнике, занимающем руководящий пост в одном из департаментов мэрии Москвы. Узнав, что его личная и служебная переписка попала в распоряжение хакеров, он якобы передал им 10 млн рублей, чтобы данные не попали в публичный доступ.

Отмечается, что средства были переведены «Шалтай-Болтаю» в биткойнах.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, которые, как предполагается, работали с группой «Шалтай-Болтай», арестованы. Некоторые участники «Шалтая-Болтая», в настоящее время проживающие в Прибалтике и в Таиланде, объявлены в розыск.