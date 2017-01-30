Парламент Ирака запретил гражданам США въезд в страну

Парламент Ирака одобрил законопроект, вводящий 90-дневный запрет на въезд в страну граждан США. Об этом сообщает Politico.

Во время голосования документ был принят большинством голосов. В парламенте отметили, что законопроект является ответной мерой на запрет, ранее введенный президентом США Дональдом Трампом.

Как уточняет агентство AP со ссылкой на неназванных депутатов парламента Ирака, в настоящее время документ передан в правительство.

Между тем, подробности законопроекта не раскрываются. В частности, неизвестно, будет ли распространяться временный запрет на въезд на американских военных, сотрудников неправительственных и гуманитарных организаций, персонал нефтяных компаний, а также других граждан США, посещающих Ирак с деловыми целями.

Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента США был запрет на неопределенное время принимать сирийских беженцев, а также на 120 дней прекратить прием беженцев в целом. Кроме того, на 90 дней было запрещено посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Против этого решения выступили Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции (IOM), которые призвали Дональда Трампа возобновить прием беженцев.