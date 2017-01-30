Парламент Ирака решил ответить Трампу на миграционные указы

Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер на миграционную политику нового президента США Дональда Трампа, сообщает The Baghdad Post.

В чем заключаются ответные меры, не уточняется.

Напомним, Трамп подписал указы, на 90 дней запрещающие въезд в США выходцам из семи мусульманских стран, в том числе из Ирака.

Однако вслед за этим суд в Бруклине постановил не применять данный запрет к лицам, уже прибывшим в США или имеющим действительную американскую визу.