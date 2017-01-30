Юниорская сборная РФ выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом завоевала золото юниорского Чемпионата мира U19 среди юношей не старше 19 лет, проходившего в Сыктывкаре. Об этом сообщает «Чемпионат».



В финале отечественная команда встречалась со сверстниками из Швеции. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу россиян. Судьбу золотых наград решил мяч Артем Гареева, забитый уже в дополнительное время.

Третье место заняла сборная Финляндии, которая в матче за бронзовые медали переиграла норвежцев со счетом 3:0.

С 29 января по 5 февраля состоится 37-й Чемпионат мира по хоккею с мячом-2017. Соревнования пройдут в городе Сандвикене (Швеция). В 2016 году Россия в десятый раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом.