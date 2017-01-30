Глава ЕК счел несвоевременным обсуждение снятия санкций с России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что время обсуждения снятия антироссийских санкций еще не пришло, сообщает RT.

После встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым Юнкер заявил: «Я не считаю, что у нас между президентом и Еврокомиссией большие разногласия в том, что касается санкций в отношении России. Мы приняли все решения, эти решения остаются в силе. Когда нам придется вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Но время для изменений не пришло».

Радев, в свою очередь, заявил, что не видит пользы от антироссийских санкций, в то время как потери очевидны.

Премьер-министр Сербии Роберт Фицо признал зависимость политики ЕС от США, «когда речь идет о некоторых темах» и заявил, что Евросоюз отменит антироссийские санкции сразу после того, как это сделают США.