В МИД Украины назвали дату слушаний по иску против РФ в Международном суде ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в эфире украинского телеканала «Интер» сроки начала слушаний в Международном суде ООН по иску Киева к Москве о якобы имевшихся нарушениях международных конвенций.
«В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации», — отметил Климкин.
В иске, поданном Украиной в Международный суд ООН иск к России, также утверждается, что Москва после вступления Крыма в состав России «незаконно» конфисковала «украинское имущество, украинские месторождения», захватила «украинские нефтегазовые платформы», препятствовала рыболовству, наносила «экологический ущерб».
Позже стало известно, что Украина планирует дополнить поданный иск новыми фактами «о нарушении прав человека в России». Как пояснял Павел Климкин, новые факты, переданные в суд, будут использоваться Украиной в суде в «рамках доказательств» Киева.
В свою очередь, в МИД России заявили, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной нового иска в Международный суд ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что обращение Киева в Гаагу является политически мотивированным.