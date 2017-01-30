В МИД Украины назвали дату слушаний по иску против РФ в Международном суде ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в эфире украинского телеканала «Интер» сроки начала слушаний в Международном суде ООН по иску Киева к Москве о якобы имевшихся нарушениях международных конвенций.

«В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации», — отметил Климкин.

​В иске, поданном Украиной в Международный суд ООН иск к России, также утверждается, что Москва после вступления Крыма в состав России «незаконно» конфисковала «украинское имущество, украинские месторождения», захватила «украинские нефтегазовые платформы», препятствовала рыболовству, наносила «экологический ущерб». ​

Позже стало известно, что Украина планирует дополнить поданный иск новыми фактами «о нарушении прав человека в России». Как пояснял Павел Климкин, новые факты, переданные в суд, будут использоваться Украиной в суде в «рамках доказательств» Киева.

В свою очередь, в МИД России заявили, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной нового иска в Международный суд ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что обращение Киева в Гаагу является политически мотивированным.