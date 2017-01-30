Россия пожаловалась на Евросоюз в ВТО

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском в связи с мерами европейских властей в отношении импорта российской металлургической продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет об импортных пошлинах на холоднокатаный прокат российского производства. По мнению российской стороны, Еврокомиссия допустила в ходе антидемпингового расследования многочисленные нарушения правил ВТО. В результате под санкции попали «Северсталь» (пошлина 34%), Магнитогорский (18,7%) и Новолипецкий (36,1%) комбинаты. Пошлины вводятся ретроспективно с декабря 2015 года сроком на пять лет.

В связи с этим МЭР подало запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров. Если в ходе консультаций разрешить спор не удастся, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.