Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции

Самой красивой девушкой во Вселенной признана француженка – Ирис Миттенар получила корону на конкурсе «Мисс Вселенная», сообщается на официальном сайте конкурса.

Девушке 24 года, она родилась в Париже, но живет в Лилле, учится на стоматолога-хирурга. Миттенар увлекается экстремальными видами спорта, любит путешествовать и готовить.

Первой вице-мисс Вселенная стала гаитянка Ракель Пелисье, вторая вице-мисс – представительница Колумбии Андреа Товар.