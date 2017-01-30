Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции
Самой красивой девушкой во Вселенной признана француженка – Ирис Миттенар получила корону на конкурсе «Мисс Вселенная», сообщается на официальном сайте конкурса.
Девушке 24 года, она родилась в Париже, но живет в Лилле, учится на стоматолога-хирурга. Миттенар увлекается экстремальными видами спорта, любит путешествовать и готовить.
Shining brighter than gold. This is your #MissUniverse. pic.twitter.com/Yjl8asK6B0— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 января 2017 г.
Meet your 65th #MissUniverse, a Parisian native and dental student who loves to cook. pic.twitter.com/ommshfrZ6G— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 января 2017 г.
Первой вице-мисс Вселенная стала гаитянка Ракель Пелисье, вторая вице-мисс – представительница Колумбии Андреа Товар.
Hello, #MissUniverse Haiti, you glitter in gold. pic.twitter.com/0UAJG9p8pj— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 января 2017 г.
Will you have this dance, #MissUniverse Colombia? pic.twitter.com/8hvagSX84P— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 января 2017 г.