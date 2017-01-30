Суд постановил принудительно доставить Навального в Киров 1 февраля

Ленинский районный суд Кирова постановил принудительно доставить блогера Алексея Навального на процесс по делу о хищении на предприятии «Кировлес», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Навальный проигнорировал заседание в пятницу, и сегодня суд вынес решение о его принудительном приводе на 1 февраля», — сообщили в суде в понедельник, 30 января.

В начале декабря прошлого года Ленински суд Кирова отказался принудительно приводить Алексея Навального на заседания по делу «Кировлеса». В свою очередь, представитель прокуратуры расценил неявку Навального как неуважение к суду.

Ранее Алексей Навальный заявлял, что он отказывается ехать в Киров на суд, который будет повторно рассматривать дело о хищении имущества предприятия «Кировлес», так как каждая поездка на суд предполагает оплату билетов и гостиницы как для него самого, так и для его адвокатов. Он пояснял, что эти расходы не были компенсированы ему после первого процесса, так как его признали виновным. По его словам, второй раз оплачивать поездку в Киров он не собирается.