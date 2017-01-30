160 сотрудников музея «Исаакиевский собор» лишатся работы после передачи здания РПЦ

При передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви без работы останутся почти 160 сотрудников музея. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова.

«Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», — цитирует издание слова Бурова.

Директор музея подчеркнул, что после передачи собора РПЦ это учреждение культуры потеряет свое имя, а его устав придется полностью переписать.

Николай Буров также высказал предположение, что власти Петербурга в ближайшее время передадут церкви и другие городские памятники.

«Я думаю, что Спас (храм Спаса на Крови, - прим. "Медуза") буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», — заявил собеседник издания.

28 января на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошли митинги сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ, которые собрали, по официальным оценкам, не менее 2 тысяч человек.

Ранее районный суд Петербурга отказался рассматривать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. При этом основания отказа не уточнялись.