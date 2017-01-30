Конгресс США заказал оценку способности России пережить ядерный удар

Конгресс США поручил разведке и стратегическому командованию Вооруженных сил США оценить способность России и Китая пережить ядерный удар, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе «озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина». В связи с этим конгрессменов заинтересовал вопрос, смогут ли властные структуры России и Китая продолжить функционирование в условиях ядерного удара.

Исследование ведется под контролем директора Национальной разведки США и штаба стратегического командования.

Офицер российских ракетных войск стратегического назначения подтвердил «Ленте.ру», что подобные доклады готовятся и обновляются регулярно.