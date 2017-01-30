Песков прокомментировал условия США по снятию санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского Белого дома о возможности снятия с России санкций, сообщает РИА Новости.

Ранее в США допустили снятие санкций, однако при условии совместной борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос по этому заявлению: «Опять же, я еще раз повторяю, и наш президент весьма однозначно заявлял, что тема санкций — это не тема нашей повестки дня, и президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что борьба с терроризмом – «совсем другое измерение». Песков отметил: «Скажем так, сотрудничество в этой сфере не должно быть обусловлено чем-то, это является жизненно важной необходимостью для всех государств мира».