30 января 2017, 14:25
Песков рассказал о беседе Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, который состоялся 28 января, сообщает RT.
Песков отметил, что тема антироссийских санкций в разговоре не поднималась.
Что касается кризиса на Украине, стороны отметили необходимость активизировать усилия для решения проблемы: «Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис», – рассказал Песков.
Кроме того, Путин и Трамп затронули сирийскую тему, отметил пресс-секретарь российского лидера.
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