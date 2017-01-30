Песков рассказал о беседе Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, который состоялся 28 января, сообщает RT.

Песков отметил, что тема антироссийских санкций в разговоре не поднималась.

Что касается кризиса на Украине, стороны отметили необходимость активизировать усилия для решения проблемы: «Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис», – рассказал Песков.

Кроме того, Путин и Трамп затронули сирийскую тему, отметил пресс-секретарь российского лидера.