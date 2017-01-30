Над Екатеринбургом пройдет парад планет

Малый парад планет пройдет над Екатеринбургом в ближайшие три ночи. Космическое явление частично можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщает Ekb Room.

По словам специалистов УрФУ, 30 января рядом с Луной можно увидеть Нептун. 31 января и 1 февраля рядом со спутником Земли покажутся Марс и Венера, которые будет видно даже невооруженным взглядом. 2 февраля Уран появится севернее Луны, на этот раз вновь нужно найти бинокль или телескоп.

Синоптики спрогнозировали появление смога, так что планы по наблюдению за планетами и загадыванию желаний могут быть нарушены.