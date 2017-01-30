30 января 2017, 18:49
Над Екатеринбургом пройдет парад планет
Малый парад планет пройдет над Екатеринбургом в ближайшие три ночи. Космическое явление частично можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщает Ekb Room.
По словам специалистов УрФУ, 30 января рядом с Луной можно увидеть Нептун. 31 января и 1 февраля рядом со спутником Земли покажутся Марс и Венера, которые будет видно даже невооруженным взглядом. 2 февраля Уран появится севернее Луны, на этот раз вновь нужно найти бинокль или телескоп.
Синоптики спрогнозировали появление смога, так что планы по наблюдению за планетами и загадыванию желаний могут быть нарушены.
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