ФАС возбудила дело против «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ФГУП «Почта России», сообщает «Интерфакс».

«Почта России» отказалась заключить агентский договор на перевозку и доставку внутренней письменной корреспонденции на территории РФ с ООО «ФПС» («Федеральная почтовая служба»), что в ФАС сочли нарушением положений закона о конкуренции.

В «Почте России», в свою очередь, отметили, что не видят оснований для заключения договора: «ФПС является лицензированным оператором почтовой связи и, принимая от отправителя почтовое отправление, заключает с ним договор об оказании услуг почтовой связи, в котором обязуется переслать отправление по указанному адресу. "Почта России" выступает против исполнения обязательств по договору между ФПС и отправителем, поскольку не является стороной такого договора».