Поклонская снова попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила новый запрос в Генпрокуратуру, касающийся фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает РИА Новости.

Поклонская пояснила агентству, что не согласна с ответом по результатам проверки трейлера картины, которая проводилась по ее первому запросу: «С таким ответом прокуратуры Санкт-Петербурга я не согласна. Проверка не коснулась содержания самого фильма. Именно поэтому мной и были направлены запросы о дополнительных проверках».

Еще один запрос Поклонская направила в Министерство культуры, которое просит учесть доводы критиков при рассмотрении вопроса о выдаче ленте прокатного удостоверения.

В запросе Поклонской утверждается: «Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи».

Наталья Поклонская ранее неоднократно демонстрировала пиетет к Николаю II. Во время шествия Бессмертного полка 9 мая она пронесла не фотографию родного или близкого человека, воевавшего в Великую Отечественную войну, а икону Николая II, что впоследствии очень активно обсуждали в интернете.

Затем Поклонская за свои личные деньги заказала памятник последнему российскому императору Николаю II на территории Ливадийского дворца в Ялте, который использовался который как летняя резиденция царской семьи.

После этого Поклонская опубликовала в своем блоге пост под названием «Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог».