В янтаре найдено необычное древнее насекомое

Исследователи из Орегонского университета описали новый вид насекомого, обнаруженного в куске янтаря возрастом 100 млн. лет, добытого в Мьянме. Необычный облик насекомого заставил ученых отнести его не только к новому семейству, но даже к новому отряду.

Открытие совершили известный специалист по заключенным в янтаре животным профессор Джордж Пойнар (George Poinar Jr.) и его коллега Алекс Браун (Alex E. Brown). Они дали новому виду название Aethiocarenus burmanicus. Длина тела насекомого 4,5 миллиметра. Крыльев оно не имело, зато было снабжено достаточно длинными ногами. Особо примечательна форма головы насекомого: в виде равнобедренного прямоугольного треугольника, прикрепленного к грудному отделу прямым углом. На двух острых углах размещаются крупные глаза. Ранее у насекомых с головами треугольной формы они прикреплялись к телу исключительно плоской стороной. «Я в самом деле никогда не видел ничего подобного», – признает Джордж Пойнар.

Современник динозавров Aethiocarenus burmanicus, вероятно, жил в трещинах коры деревьев и был всеядным насекомым. Строение ног говорит, что он был способен быстро бегать. Также у него имелась железа на шее. Пойнар и Браун полагают, что она выделяла вещество, отпугивающее врагов.

Описание вида опубликовано в журнале Cretaceous Research.