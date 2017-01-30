Кукуруза превращает хомяков в каннибалов

Дикие хомяки, живущие на северо-востоке Франции, из-за рациона, состоящего из одной кукурузы, испытывают недостаток витаминов, что заставляет их поедать собственное потомство.

Завезенная в Европу кукуруза решила проблему голода во многих странах, но одновременно принесла новое заболевание – пеллагру. Болезнь возникала из-за нехватки никотиновой кислоты (витамина B3) и триптофана в пище людей, питающихся одной кукурузой. Причина пеллагры была установлена только в XX веке. Однако, как отмечают ученые, для грызунов, питающихся зернами с полей, дефицит витамина B3 по-прежнему составляет проблему.

В частности, исследователи связывают с недостатком витамина B3 повышение частоты убийств собственных детенышей самками обыкновенных хомяков (Cricetus cricetus), которые кормятся на кукурузных полях. «Сельское хозяйство с чрезмерным использованием монокультур представляет для диких животных большую угрозу, чем изменение климата», – считает президент Исследовательского центра по охране окружающей среды в Эльзасе и специалист по хомякам Жерар Бомгар (Gerard Baumgart). В результате того, что на полях фермеров преобладает кукуруза, хомяк становится все более редким в Западной Европе.

Экспериментально проверили предположение о связи кукурузы с убийством детенышей исследователи из Страсбургского университета во главе с Матильдой Тиссье (Mathilde Tissier). Они выращивали хомяков с разными вариантами рациона из кукурузы, пшеницы, клевера и червей. На количество детенышей различия в питании не влияли. Но, если среди детенышей, чьи матери питались пшеницей с клевером или дождевыми червями, выживало около 75 %, то среди тех, чьи матери вместо пшеницы ели кукурузу, таких было всего 5 %.

Самки, которых кормили кукурузой, часто клали своих детей в норы, где лежали их запасы кукурузных зерен, а через некоторое время съедали их. В поведении самок отмечались и другие отклонения. Были заметны и физические изменения. Языки у этих самок темнели и распухали, а кровь становилась настолько густой, чтобы было трудно взять образец для анализа. Ученые сопоставляют эти симптомы с проявлениями пеллагры у людей. При этой болезни наблюдались три основных симптома («три Д»): диарея, дерматит и деменция. Многие больные проявляли агрессивность, отмечались даже случаи каннибализма. Примечательно также, что заболевание собак, вызванное дефицитом витамина B3, известно как «синдром черного языка».

Чтобы доказать справедливость своих предположений, Матильда Тисье и ее коллеги провели второй эксперимент. Они вновь предложили самкам хомяков диету из кукурузы, но давали им также препараты витамина B3. На этот раз случаи поедания детенышей и другие отклонения не были обнаружены.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.