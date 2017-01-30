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30 января 2017, 14:46
Большой адронный коллайдер животные музеи

Остановившая Большой адронный коллайдер куница попала в музей

Каменная куница (Martes foina)
Каменная куница (Martes foina)
Bohus Cicel/Flickr

В экспозиции Музея естественной истории Роттердама выставлена куница, которая в 2016 году вызвала аварию на трансформаторе Большого адронного коллайдера в Швейцарии.

Распространенные в Европе, в том числе и в городах, каменные куницы (Martes foina) известны своей склонностью перегрызать электрические провода. Наиболее часто они делают это, проникнув в двигатели легковых автомобилей. Причины тяги куниц к электропроводке неясны, хотя это явление отмечено с середины 1970-х годов. Ученые обращают внимание, что чаще это случается весной, когда молодые куницы исследуют окружающий мир и еще не знают, что съедобно, а что – нет. Связывают нападения куниц на провода с использованием рыбьего жира в электрокабелях многих японских моделей. Предполагают также, что куниц привлекает запах и тепло от остывающего двигателя.

Большой адронный коллайдер за 2016 год дважды подвергся атаке куниц. Первый случай произошел в апреле, когда куница перегрызла провода в одном из трансформаторов, что вызвало короткое замыкание и отключение коллайдера. На ремонт ушла целая неделя. Вторая куница совершила аналогичный поступок в ноябре. В обоих случаях животные погибли, получив удар током высокого напряжения.

Фото: Kees Moeliker

Выставка музея в Роттердаме, куда попала куница, носит название Dead Animal Tales. Она посвящена трагическим последствиям столкновения животных с человеческой цивилизацией. Там можно увидеть, например, воробья, убитого после того, как он опрокинул 23000 костей домино, сорвав попытку установить мировой рекорд. Среди других экспонатов еж, который погиб, застряв в стаканчике от «МакФлури», и аквариумный сомик из Нидерландов, ставший жертвой развлечения местных жителей, состоявшего в потреблении большого количества пива с живыми аквариумными рыбами в качестве закуски. Сомик использовал для защиты свои колючие плавники. Они не спасли рыбу, но мужчина, пытавшийся его проглотить, провел неделю в реанимации.

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