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30 января 2017, 09:37
биология рыбы этология

Рыбы угрожают друг другу при помощи мочи

Neolamprologus pulcher
Neolamprologus pulcher
Koen Eeckhoudt/Flickr

Группа ученых из отделения этологии Бернского университета обнаружила, что рыбы способны общаться друг с другом при помощи химических сигналов. Вещества, служащие для коммуникации, содержатся в моче рыб, выделяемой в воду.

В эксперименте участвовали самцы вида Neolamprologus pulcher из семейства цихлид (Cichlidae). В один аквариум помещали разделенных прозрачной перегородкой крупного и мелкого самца. В одних аквариумах перегородка была сплошной, в других содержала отверстия, через которые свободно протекала вода. Рыбам перед экспериментом делали инъекцию особого красителя, который делал их мочу ярко-синей.

Когда рыбы видели соперника, они бросались к перегородке, угрожающе растопырив плавники. У рыб, которые могли только видеть друг друга, при этом значительно увеличилась частота мочеиспускания. Ученые полагают, что они пытаясь донести до соперника свой химический сигнал. Также в случае со сплошной перегородкой мелкие самцы чаще пытались атаковать крупных соперников, чем те, у которых была возможность ознакомиться с «химическим посланием» противника.

Итоги исследования опубликованы в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

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