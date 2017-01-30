Путин предложил Думе обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий закрепление обязанности атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о своих доходах и расходах, сообщает «Интерфакс».

В случае принятия законопроекта казачьи атаманы будут обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные данные о своей супруге и несовершеннолетних детях.

В случае непредоставления либо несвоевременного или неполного предоставления указанных сведений атаману грозит досрочное прекращение полномочий.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что правительственная комиссия разрабатывает законопроект, обязывающий войсковых казачьих атаманов отчитываться о своих доходах.