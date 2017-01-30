Канадские СМИ назвали имена напавших на мусульман в Квебеке

Нападение на прихожан мечети в Квебеке совершили Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадской полиции.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы. Когда они могут предстать перед судом и какое им предъявят обвинение — не сообщается. Полиция также ничего не говорит о вероятных мотивах преступников.

Reuters отмечает, что официально полиция до сих пор не раскрыла имен подозреваемых.

По информации агентства, Александр Биссонет является коренным канадцем, имеющим французские корни. Мухаммед Кхадир — по происхождению марокканец. Один из них — студент франкоязычного Университета Лаваля, но кто именно, не сообщается. Ранее ни один из них не состоял на учете в полиции

Также уточняется, что первый арестованный был задержан в мечети сразу после стрельбы, а второй добровольно сдался полиции через час. Канадские правоохранители заявили, что это единственные подозреваемые, в подготовке и проведении атаки больше никто не участвовал.

Нападение на прихожан мечети в Квебеке произошло 29 января. Вооруженные люди открыли огонь во время вечерней молитвы. По последним данным, шесть человек погибли, еще 19 получили ранения. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.