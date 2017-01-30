Глава Россельхозбанка отчитался перед Путиным о возврате к прибыли

Председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о полученной банком прибыли по итогам 2016 года после убытка годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Патрушев уточнил, что операционная прибыль банка за прошлый год составила 55 млрд рублей, а после создания резервов чистая прибыль РСХБ превысила 500 млн рублей.

«Практически весь объем доходов направлен на резервы в целях обеспечения расчистки баланса от токсичных активов. По нашей оценке, самый тяжелый период в этой работе мы преодолели», — заявил глава РСХБ.

Дмитрий Патрушев добавил, что на 1 января 2017 года общий кредитный портфель банка превысил 1,7 трлн рублей. Заемщикам в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в 2016 году выдано более 1 трлн рублей, что на 60% больше, чем в 2015 году. При этом Патрушев не уточнил, речь идет о прибыли РСХБ по РСБУ (российским стандартам бухучета) или МСФО (международным стандартам).

За три квартала 2015 года Россельхозбанк (РСХБ) понес убыток в 67,9 млрд рублей, из которых 22,5 млрд рублей составили потери в период с июля по сентябрь. Это был один из самых крупных убытков в истории российских банков.