В RT сообщили об отказе британского банка закрывать счета телеканала

Банк NatWest не будет закрывать счета телеканала Russia Today в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Никаких подробностей данного решения представители RT не привели.

В свою очередь, руководитель британского вещания RT Николай Богачихин в интервью агентству ТАСС сообщил, что банк NatWest, являющийся дочерней структурой Royal Bank of Scotland (RBS), письменно проинформировал телеканал о принятом насчет счетов решении «на прошлой неделе».

В октябре прошлого года сообщалось, что счета российского телеканала RT (бывший Russia Today) в британском банке Natwest могут быть закрыты из-за несоблюдения банком требований прозрачности операций. Речь шла о требовании по противодействию отмыванию денег «знай своего клиента».

Согласно нему, банки должны установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Также отказ RT в банковском обслуживании мог быть связан с британскими санкциями, введенными в отношении России.