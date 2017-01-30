СМИ обнаружили в России миллиарды бесполезных наличных боливаров

В Россию из Венесуэлы в течение последних трех лет были вывезены миллиарды наличных боливаров. Об этом говорится в материалах расследования издания Republic.

Основная часть оказавшихся в России боливаров, по информации издания, принадлежит российским компаниям, которые заключали сделки с Венесуэлой. Один из собеседников Republic сообщил, что с такой проблемой столкнулся, в частности, «КамАЗ». По контрактам им платили за услуги в боливарах, а обменять их на доллары они не смогли, поэтому наличные пришлось вывозить на самолетах и в морских контейнерах.

Попав в Россию, наличные боливары оказались у перекупщиков, которые начали сбывать их ниже рыночной стоимости. Изданию удалось отыскать интернет-форумы, на которых перекупщики демонстрируют комнаты, забитые пачками боливаров в банковской упаковке.

В свою очередь, в Центробанке изданию Republic пояснили, что оборот боливаров за пределами Венесуэлы запрещен венесуэльским законом. Но в России валютное законодательство не запрещает банкам работать с боливарами, как и с другой иностранной валютой.