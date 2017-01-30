Глава Минздрава опровергла разработку новых ограничений на продажу табака

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила по итогам совещания о мерах по повышению рождаемости, что разрабатываемая ее ведомством Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы не предполагает введения каких-либо дополнительных законодательных ограничений на продажу табака определенным возрастным группам, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает полностью запретить продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года. В случае принятия Концепции запрет должен вступить в силу в 2033 году – т.е. при наступлении совершеннолетия родившихся в 2015 году.

Однако Скворцова заявила, что подобные Ограничения для отдельных возрастных групп, как подчеркнула Скворцова, могут привести к спекуляции и развитию нелегальной торговли.

У Минздрава нет цели ввести «такие одиозные» правила, заявила министр. «Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией, чтобы влиять на общественное сознание», – отметила глава Минздрава.

Ранее с критикой предложенного Минздравом проекта антитабачной концепции выступила Федеральная антимонопольная служба. Министерство финансов также отказалось поддержать проект документа. В Минюсте отметили, что проект противоречит положениям Конституции и нормам Гражданского кодекса РФ.

Вероника Скворцова подтвердила, что Минздрав в настоящее время рассматривают отзывы федеральных органов исполнительной власти, и пообещала, что все замечания будут учтены до конца года.