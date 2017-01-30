Украина представила слоган и логотип «Евровидения-2017»

Украинский «Перший канал» представил слоган и логотип музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году принимает Украина.

Фразу Celebrate Diversity можно перевести как «Отметим разнообразие».

Логотипом «Евровидения-2017» стало изображение «традиционного украинского ожерелья, которое является не только древним женским украшением, но и считается оберегом».

Напомним, Украина получила право провести конкурс в текущем году после победы своей представительницы Джамалы на «Евровидении-2016». При этом украинские власти отказались отменить черные списки российских артистов, которым запрещен въезд на Украину.

Ранее СМИ рассказали об одобрении кандидатуры от России уроженца Запорожья Александра Панайотова на участие в «Евровидении-2017» в Киеве. Его кандидатуру якобы уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала. На Украине заявили, что не видят проблем с участием Панайотова.