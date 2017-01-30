Власти Словении согласились организовать встречу Путина и Трампа‍

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец сообщил о предложении организовать в его стране встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом дипломат рассказал в интервью люблянскому информационному порталу zurnal24.si.

«После того как мы успешно организовали встречу Буш — Путин, Лавров (Сергей Лавров, глава МИД РФ — прим. ред.) предложил нам повторить встречу на таком уровне. Однако все это, конечно, будет зависеть от Дональда Трампа и Владимира Путина», — отметил Эрьявец.

Он уточнил, что Сергей Лавров ознакомился с этой инициативой еще в декабре 2016 года.

Первая встреча Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего состоялась в Словении в 2001 году.

Ранее свою готовность организовать встречу лидеров России и США выразила и Исландия. В Рейкьявике при этом подчеркнули, что никаких конкретных договоренностей об этих переговорах пока нет.

Кроме того, премьер Финляндии Юха Сипиля заявлял, что его страна готова выступить организатором встречи Путина и Трампа на саммите Арктического совета при наличии к тому времени подходящей политической ситуации.